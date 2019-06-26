Uluslararası Anadolu Kartalı-2019 Eğitimi

- Konya'da icra edilen eğitimin basın ve seçkin gözlemci günü kapsamında, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı - Gösteriyi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz de izledi