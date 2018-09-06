KONYA (AA) - Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği ile Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen "Birinci Uluslararası Akdeniz Anatomi Kongresi ve 19. Ulusal Anatomi Kongresi" başladı.

Meram Tıp Fakültesi Morfoloji binasında gerçekleşen açılış programında konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, bilimsel araştırmalarda uluslararası fikir alışverişinin önemine vurgu yaparak, birincisi düzenlenen Uluslararası Akdeniz Anatomi Kongresi'nin, Akdeniz'deki komşu ülkelerin bilimsel alandaki işbirliği ve dayanışmasını artıracağını söyledi.

Kongreye gelen yabancı misafirleri Konya'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Şeker, "Ülkemizdeki tıp eğitiminde anatominin katkısı herkes tarafından kabul ediliyor. Bunun farkında olan bizler de bilim adamları olarak bu kongreleri tıp eğitiminin bir parçası olarak görüyoruz. Kongreye son yıllarda daha fazla genç arkadaşımızın katılması bizleri mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Şendemir de kongreyi uluslararası düzeyde yapmaktan gurur duyduklarını ve kongreye farklı ülkelerden büyük ilgi gösterildiğini dile getirdi.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Mustafa Büyükmumcu ise "Kongreye 11 ülkeden 20 konuşmacı katılıyor. Türkiye'den de 70 üniversiteden gelen katılımcılar, 170 sözlü sunum ve 158 poster bildirisi yapacak. Anatomi dışında 11 farklı anabilim dalında sunumlar gerçekleşecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, anatomi ile alakalı eserlerin yer aldığı resim sergisinin açılışı gerçekleşti.

Anatomi eğitimi, klinik anatomi, makroskobik anatomi, kas iskelet sistemi anatomisi ve biyomekanik gibi konularda sunumların yapılacağı kongre, 9 Eylül'de düzenlenecek kapanış töreniyle sona erecek.