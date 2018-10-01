SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından "Uluslararası Ahilikte İş ve Ticaret Ahlakı Sempozyumu" düzenlendi.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sempozyumda konuşan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Ahiliğin çok önemli bir teşkilat olduğunu belirtti.

Ahiliğin temelinde Allah'ın insanlara vaaz ettiği "Dünyayı Bütün İnsanların Hayrına Güzelleştirmek" esasının olduğunu aktaran Yıldız, "Günümüzde maalesef özellikle birkaç ay içerisinde yaşadığımız şeyler Ahiliğin ve ticaretteki iş ahlakının ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Ticaret İl Müdürü Selim Baş da "Her gittiğimiz yeri yurt edinmiş, vatan edinmiş ve oralarda hep iz bırakmışız. İşte bunlardan bir tanesi de temelleri 13. yüzyıla dayanan ve hatta daha evveliyatı da olan Ahilik kültürü. Ahilik kültürü, kardeşlik, birlik ve beraberlik bir idare şekli, bir yönetim şekli olarak bizim her zaman içimizde olan, bizi biz yapan değerlerden birisi." değerlendirmesinde bulundu.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Doğan da sempozyumun sonuç kitabını birçok ticari kuruma kuruluşa göndermek istediklerini kaydetti.

