KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresinde 190'a yakın bilim insanının 415 bildiri sunduğunu bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karakaya, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi'ni değerlendirerek, 3 gün süren kongrede toplamda 19 oturum yapıldığını belirtti.

16 ülkeden 190'a yakın bilim insanının katıldığı kongrede alanında uzman bilim insanlarının tecrübe ve bilgilerini paylaştıklarını vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi'nde bilim insanları 363'ü sözlü olmak üzere 415 bildiriyi bilim dünyasına kazandırdı. Kırşehir artık ulusal, uluslararası kongre ve sempozyumlara çok fazla ev sahipliği yapacaktır. Tıp fakültemiz tarafından düzenlenen Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi'nin ilerleyen yıllarda da devam etmesi için çaba gösteriyoruz. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olarak bilimin ışığında ilerlemeyi kendimize her zaman hedef edindik. 3 günde 19 oturum ile başarılı bir kongre geçirirken, 16 ülkeden 190'a yakın bilim insanıyla Kırşehir'de bir araya gelmekten mutluyuz."