İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, "10 yıl boyunca National Bank of Greece (NBG) ile çalıştık. Bu süre içerisinde Yunanistan'da 4 hükümet değişti. Bu değişimler dönemi doğrudan bize yansımadı. Bankayı bağımsız yönetim yapımızla yönettik." dedi.

Aras, Uluslararası 22. Türkiye İç Denetim Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bir kurumun gelişiminde kurumsal tecrübe ve zekanın önemine işaret etti.

Uzun yıldır aynı bankada çalıştığı için kurumsal tecrübe kavramının önemi ve yansımalarını en iyi izleyen isimlerden biri olduğunu aktaran Aras, en önemli ikinci başlığın ise kurumsal zeka olduğunu belirtti.

Aras, kurumsal tecrübenin bir kurumun gelişimini çizerken, kurumsal zekanın ise o kurumun yaşadıklarının gelişimine katkılarının nasıl sağlanacağını ortaya çıkardığını vurguladı.

Tecrübenin yıllar boyunca edinilen deneyimlerin kaybolmaması ve akıllıca kullanılması olduğunu anlatan Aras, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada önemli olan diğer bir kavram da yazılı olmayan kurumsal kültürdür. Örneğin Finansbank olarak biz kuruluşumuzdan itibaren pek çok ilki gerçekleştirdik. İlk taksitli kredi kartını çıkardık. Halka açılan ilk banka olduk. Bu yenilikçilik kurumun kültürüne de işledi. Ben buna da kurum kültürü diyorum. 10 yıl boyunca National Bank of Greece (NBG) ile çalıştık. Bu süre içerisinde Yunanistan'da 4 hükümet değişti. Bu değişimler dönemi doğrudan bize yansımadı. Bankayı bağımsız yönetim yapımızla yönettik. Bu açıdan baktığımızda kurumsal deneyimlerimiz kültürümüze işliyor."





- "Şirketler bu yarışta birbirinden ayrışacak"





Ömer Aras, 2001 krizine değinerek, yaşanan ekonomik gelişmelerin tüm sektörlerde kurumsal bir hafıza yaratarak tüm sistemlerin yeniden oluşmasına ve daha güvenli bir yapının ortaya çıkmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Kurumsal tecrübelere bugün, daha fazla datanın da katkı vererek oluşturulan yapay zeka sistemlerinin eklendiğini, bu konunun da kurumsal tecrübeleri kullanmada çok önemli faydası olacağını vurgulayan Aras, "Bu da elimizdeki datanın çok daha iyi analiz edilip kullanılması ve karar alma mekanizmalarına girmesi gerekiyor. Yapay zeka, kurumsal zeka konusunda önemli bir rol oynayacak ve kurumları birbirinden ayrıştıracak. Tecrübe ve zekanın birbiriyle uyumlu çalışması sonucunda şirketler bu yarışta birbirinden ayrışacak." değerlendirmesinde bulundu.