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Ulukışla'da hırsızlık iddiası

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Ulukışla ilçesinde inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Ulukışla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koçak köyünde yaptıkları devriye sırasında İlyas...

04 Ocak 2018 Perşembe 11:50
Ulukışla'da hırsızlık iddiası
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NİĞDE (AA) - Niğde'nin Ulukışla ilçesinde inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ulukışla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koçak köyünde yaptıkları devriye sırasında İlyas Küçüktopna'ya ait evden kamyonete inşat malzemesi yüklendiğini gördü.

Evin pencere korkuluklarının kırılarak girildiğini belirleyen jandarma, evden inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla T.Ö ve S.Ö'yü yakaladı.

Bu arada zanlılarla hareket ettiği ve olay yerinden kaçtığı belirtilen E.S. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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HIRSIZLIKInşaat MalzemesiNiğdeUlukışla
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