"Uludağ"dan 40 ülkeye meşrubat

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Meyve aromalılar ağırlıkta olmak üzere 55 çeşit meşrubat üreten Uludağ İçecek, ürünlerini 40 ülkeye gönderiyor.

Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor bir sene olmasına rağmen Uludağ İçecek olarak geçen yıl ihracatta yüzde 5 civarında büyüme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Uludağ İçecek olarak 55 çeşit ürünlerinin bulunduğunu ifade eden Kızıl, özellikle 2010'dan sonra ciddi atılım içine girdiklerini anlattı.

Kızıl, Uludağ İçecek'in değişik kategorilerde değişik ülkelere ihracatının olduğunu belirterek, "1976 yılında başlayan bir Almanya hikayemiz var. Alman nüfusunun yüzde 40'ı Uludağ gazozunu biliyor. Almanya'nın 24 ulusal marketinde bugün bizim ürünümüzü alıp içebiliyorsunuz. Almanya'da çok ciddi büyümeye devam ediyoruz." dedi.

Türk dönercileri sayesinde Almanların daha çok Uludağ gazozu içer hale geldiğini vurgulayan Kızıl, şu anda etnik pazardan çıkıp Almanların içeceği konumuna ulaştıklarını söyledi.

Ağırlıklı olarak meyve aromalı maden suyu ürettiklerini aktaran Kızıl, şöyle devam etti:

"Meyve aromalı maden suyu ihracatı Irak pazarında çok iyi bir yere geldi. Filistin'de, İsrail'de ve Arap bölgesinde inanılmaz yerlere geldi. 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye'nin en fazla ihracat yapan içecek şirketi olduk. Değişik ülkelere bazen lokal ihracatlarımız oluyor. Mesela Romanya'da sadece Romenlere içirdiğimiz Uludağ limonatanın satışı çok enteresan yerlere geldi. Uludağ içecek 1976'dan beri doğru yolda."

- "Türkiye'de üretilen maden sularının içinde yüksek mineral var"

Kızıl, maden suyu ve türevlerinin ihracatında Ortadoğu bölgesine artış olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hem bizim ürettiğimiz meyve aromalı maden suları hem de rakiplerimizin ürünleri kesinlikle Ortadoğu'da daha fazla boy gösterecek. Çünkü uluslararası arenada bilinen iki markadan birisi Fransa'dan bir diğeri de İtalya'dan dünyaya yayılıyor. Biz ülke olarak Ortadoğu'ya daha yakınız. Türkiye'de üretilen maden sularının içinde Avrupa'ya göre yüzde 60-70 daha fazla mineral var. Yani bu kadar zengin, hoş maden suyuna sahibiz ama onlar kadar doğru pazarlayamıyoruz. Biz bu algıyı değiştirmek için katma değerli ürünler çıkardık."

Maden suyu satışlarının, katma değerle Ortadoğu pazarlarında çok iyi bir yere gelebileceğini dile getiren Kızıl, "Çünkü meyve aromalı, meyve sulu maden suları meşrubata sağlıklı bir alternatif. İçinde mineral var. Gazlı içeceklerde koruyucu maddeyi kaldırdık. Satışlar çok daha iyi yerlere gidiyor." dedi.



