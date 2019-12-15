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Uludağ'da tatilciler kayak sezonunu açtı
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kayak sezonu başladı.
Genel 15.12.2019, 14:33
BURSA (AA) - Birinci Yerleşim Bölgesi'nde 12, İkinci Yerleşim Bölgesi'nde de 5 otelin, 6 binin üzerinde yatak kapasitesiyle hizmet verdiği Uludağ yeni sezona "merhaba" dedi.
Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "Oteller Bölgesi"nde kar kalınlığı 21 santimetre ölçüldü.
Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 6, en yüksek sıfır derece olduğu bölgede gelecek hafta sonuna kadar yapılan tahminlerde, kar yağışı beklenmiyor.
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