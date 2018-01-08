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Uludağ'da mahsur kalan 3 kişi askeri helikopterle kurtarıldı

Uludağ'da yürüyüş yaparken Bakacak mevkisinde mahsur kalan 3 kişi askeri helikopterle kurtarıldı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 10:30
Uludağ'da mahsur kalan 3 kişi askeri helikopterle kurtarıldı
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BURSA(AA) - Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yürüyüş yaparken Bakacak mevkisinde mahsur kalan 3 kişi askeri helikopterle kurtarıldı.

Oteller bölgesinden yürümeye başladıktan sonra Bakacak mevkisindeki bir şelaleden aşağı indikleri sırada mahsur kalan 3 kişilik gruba, olumsuz arazi şartları nedeniyle Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri ulaşmaya çalıştı.

Kardan barınak yapıp, ateş yakarak ısındılar


Mahsur kalan grubun kardan barınak yaptığı ve ısınmak için ateş yaktığı öğrenildi.

Karadan gruba ulaşmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, olumsuz hava koşulları ve bölgenin sarp kayalık olmasının etkisiyle helikopterle de bölgeye ulaşamayınca operasyonun daha sağlıklı yürütülmesi için günün ilk ışıklarına kadar kurtarma çalışmalarına ara verdi.

Çalışmalar sabahın ilk ışıklarıyla tekrar başlamıştı

Ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber kurtarma çalışmalarına tekrar başladı.

Eskişehir'de bulunan Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığından gelen askeri helikopter, Derinvadi mevkisinde mahsur kalan 3 kişiyi bölgeden alarak, Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü.

Öte yandan, mahsur kalan kişilerin Hüseyin Karal, Cengiz Konuk ve Abdullah Taner olduğu öğrenildi.

2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuştu

Uludağ'da dün yürüyüşe çıkan 5 kişilik grup, Bakacak mevkisinde mahsur kalmış, profesyonel dağcı 2 kişi kendi imkanlarıyla yerleşim alanına ulaşmıştı.

Muhabir: Mustafa Bikeç-Sergen Sezgin

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