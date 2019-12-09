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Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sekizinci gününde

Uludağ'da ekipler, aramalarını kayıp kişilerden Efe Sarp'ın montunun bulunduğu bölgede sürdürüyor.

Genel 09.12.2019, 12:05
Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sekizinci gününde
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BURSA (AA) - Uludağ'da iki arkadaşın kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları sekizinci gününde devam ediyor.

Mert Alpaslan ve Efe Sarp için yürütülen çalışmalara bir jandarma insanlı keşif uçağı, iki helikopter, 75 JÖH timi, 16 JAK personeli, 30 AFAD personeli ve 88 sivil arama kurtarma gönüllüsünün de aralarında olduğu 216 kurtarma personeli katılıyor.

AFAD koordinesinde süren aramalar, Efe Sarp'ın montu, beresi ve iki anahtarının bulunduğu Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkisinde yoğunlaştırıldı. Sarp ve engebeli arazide detaylı çalışma yapılıyor.

Ayrıca aramalarda bir savunma sanayi firması tarafından özel olarak üretilen "drone" da kullanılıyor.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

#arama kurtarma #dağcı #Kayıp #Uludağ
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