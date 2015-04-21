Uludağ’a Bahar Gelmiyor

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 115 santimetreye ulaştı.Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde aralıklarla etkili olan sağanak yağış, Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da kendini kar yağışına bıraktı. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar devam ederek kartpostallık manzaralar oluştu. Oteller bölgesinde bugün yapılan ölçüm ile kar kalınlığı 115 santimetre olarak ölçüldü.Hava sıcaklığının eksi 1 derece olduğu Uludağ’da kar yağışının 23 Nisan Perşembe gününe kadar devam edeceği öğrenildi. Öte yandan geçen yıl Uludağ’da suni kar planları yapılırken, bu yıl nisan ayında etkili olan kar yağışı tatilcilerin ve işletmecilerin yüzünü güldürdü.