ultrAslan'dan kan bağışına destek

ANKARA (AA) - Galatasaray taraftar grubu ultrAslan UNI üyeleri, Gazi Üniversitesi öğrencileriyle, Türk Kızılayı'na kan bağışı yaptı.

Gazi Üniversitesi Merkez Kampüsü ve Eczacılık Fakültesi'nde Türk Kızılayı tarafından kurulan kan bağışı ünitelerinde, öğrenciler ve çalışanlar kan verdi.

Kampanya hakkında bilgi veren Galatasaray taraftar grubu ultrAslan UNI Gazi Başkanı Can Okan Erden, kan bağışına topluluk olarak önem verdiklerini ve Türk Kızılayı'nı üniversiteye davet ettiklerini söyledi.

Bütün üniversitelerin kan bağışına destek vermesi gerektiğinin altını çizen Erden, ultrAslan UNI olarak LÖSEV, TEGEV gibi sivil toplum kuruluşlarına destek verdiklerini ifade etti.

Topluluğun Sosyal Sorumluluk Yöneticisi ve Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4.sınıf öğrencisi Ümit Tüzün, ultrAslan UNI'nin tüm üniversitelerde kan bağışına destek vermek için çalıştığını anlattı.

Tüzün, kan bağışının Gazi Eczacılık Fakültesi'nde yarın ve perşembe günü, gelecek hafta da Gazi Mühendislik ve Gölbaşı yerleşkesinde devam edeceğini bildirdi.