Ülkücüler Ermenistan Bayrağını Yakıp Diasporayı Protesto Etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Ülkü Ocakları tarafından ‘Ermeni soykırımı iddiaları’na tepki amacıyla protesto gösterisi düzenlendi. Ülkücüler, eylem sırasında Ermenistan bayrağını ateşe verdi.Kdz. Ereğli Ülkü Ocakları, Ermeni diasporası ve destekçilerinin ‘soykırım’ iddialarına tepki göstermek amacıyla eylem yaptı. Meydanbaşı Caddesi’nde bulunan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı binası önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik ülkücü grup, ellerinde Türk bayrakları ile sloganlar atıp Atatürk anıtı önüne kadar yürüdü. Ellerinde “Ermenilerin bu feyizli ülkede hiçbir hakkı yoktur, hepiniz Ermenisiniz hesabını vereceksiniz, Hocalı soykırımını unutma” yazılı dövizler taşıyan ülkücüler, anıt önünde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okudu.Burada konuşma yapan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kdz. Ereğli temsilcisi Mehmet Gencer Kamiloğlu, "24 Nisan 2015 tarihinin haçlı orduları nasıl toplandıysa İslamiyet’in bayraktarlığını yapan atalarımıza nasıl saldırdılarsa aynı duygularla nefret ve kinlerini kusmak için Erivan’da toplandıkları tarih olduğunu" söyledi. Kamiloğlu konuşmasında Ermenilerden özür dilenmesini de eleştirdi. Kamiloğlu, “Her fırsatta bilim, hak, hukuk, adalet diyen uluslararası temsilcileri bunlar, Papa da buna dahildir. Bu dediklerini ölçü alsalar yaptıkları ve söyledikleri için Ermeni yöneticilerinin yüzlerine tükürmeleri gereken temsilciler bunlar. Ülkü Ocakları olarak diyoruz ki; ’Türk, tarihinde utanacak hiçbir şey yapmamış ve mazlumların koruyucusu olmuştur’ diye haykırmaktan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.Ülkücüler yapılan konuşmanın ardından Ermenistan bayrağını ateşe verip yakarken, çeşitli sloganlar attı. Eylem, ülkücü yemini yapılmasının ardından olaysız bir şekilde sona erdi. Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen eyleme MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Talat Şeker ve bazı MHP yöneticileri de destek verdi.