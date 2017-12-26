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Ülkü ocaklarından öğrencilere yardım

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Suşehri İlçe Başkanlığı tarafından 100 öğrenciye giysi yardımında bulunuldu. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Suşehri İlçe Başkanı İsa Kuzpınar, merhum...

26 Aralık 2017 Salı 17:21
Ülkü ocaklarından öğrencilere yardım
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SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Suşehri İlçe Başkanlığı tarafından 100 öğrenciye giysi yardımında bulunuldu.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Suşehri İlçe Başkanı İsa Kuzpınar, merhum Alparslan Türkeş'in doğumunun 100. yılı nedeniyle ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye kışlık giyecek yardımında bulunduklarını söyledi.

Giysi yardımıyla birlikte öğrencilere çeşitli romanlardan oluşan kitaplar da verdiklerini aktaran Kuzpınar, yardım yapılacak kişilerin titizlikle seçildiğini söyledi.

Kuzpınar, kendilerine yardım eden iş adamlarına teşekkür ederek, "Amacımız ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin eksiklerini bir nebze gidermektir. Bu vesileyle merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş'in doğumunun 100. yıl dönümü dolayısıyla böyle bir anlamlı günde anlamlı yardımda bulunduk." diye konuştu.

Dağıtım programına, MHP İlçe Başkanı Ahmet Turan Çalışır da katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Suşehri
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