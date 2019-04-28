Ülkü Ocaklarından

ANKARA (AA) - Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından bin 71 kişinin katılımıyla Eymir Gölü'nde "Gençlik Koşusu" gerçekleştirildi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından Eymir Gölü'nde koşu, 6 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi.

Erkekler, kadınlar ve halk koşusu kategorilerinde yapılan koşunun startını Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş verdi.

Koşunun ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

Koşu öncesinde katılımcılara tişört, su, çay ve çorba ikram edildi, etkinliğin ardından koşu alanı Ülkü Ocakları üyeleri tarafından temizlendi.