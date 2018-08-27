Ülkü Ocakları İl Başkanlığı 100 kurban kesti

KAYSERİ (AA) - Ülkü Ocakları İl Başkanlığı Kurban Bayramı'nda 100 kurban kesimini gerçekleştirdi.

Ülkü Ocakları İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, hayırseverler tarafından bağışlanan 100 kurban kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, şunları kaydetti:

"Her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da İl Başkanlığımızca vekaleten kurban kesimini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Özellikle Avrupa'da yaşayan Türklerin yoğun desteğiyle bu bayramda 100 kurbanımızı Allah rızası için kesmiş bulunuyoruz. Bu kurbanlarımızın etlerini hemşehrilerimizden ihtiyaç sahipleri, Türkmen ve Türkistanlı kardeşlerimizle buluşturmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkücü hareket mazluma umut olmaya, kardeşlerine el uzatmaya devam edecektir. Bu vesileyle, bizleri yalnız bırakmayarak, bayram günü ocağımıza teşrif eden MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin'e şükranlarımı sunuyorum."