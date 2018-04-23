Ülkü Ocakları çocukları eğlendirdi

KAYSERİ (AA) - Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında etkinlik düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, yüzleri palyaçolar tarafından boyanan çocuklara Türk bayrağı desenli balon hediye edildi.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, etkinlikte yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ü, bu anlamlı günü Türk çocuklarına armağan ettiği için şükranla yad ettiklerini belirtti.

Türk gençliğinin milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak yetişmeleri için çaba gösterdiklerini ifade eden Çolak, "Türk bayrağı motifli balonlar, Hacivat ve Karagöz ile palyaçolarla çocukları eğlendirmeye ve akıllarında güzel bir anı bırakmaya çalışıyoruz. Yarınlar bu gençlerle güzel. Bu gençlik sayesinde Türk milleti ve Türk devleti payidar kalacaktır. Gençlik bizim geleceğimizdir. Gençlikten son derece mutlu ve onurluyuz." dedi.



