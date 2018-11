'Ülkemize yatırım için gelenlerin yanındayız'

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemize yatırım için gelenlerin tüm imkanlarımızla yanındayız." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından CNR Expo'da düzenlenen 17. MÜSİAD EXPO Kapanış ve Uluslararası Genç İşadamları Kongresi (UGİK) Açılış Töreni'ne katıldı.



Törende konuşan Erdoğan, önceki yıllara kıyasla 6 kat fazla başvuru olması, 140 ülkeden katılım gerçekleşmesinin 17. MÜSİAD EXPO'nun gücünün ve başarısının ispatı olduğunu dile getirdi.



Bu yılki fuarın "İş Burada Meselemiz Türkiye" şiarıyla düzenlenmesi, yerli ve milli üreticilerin en önemli ihracat bağlantısı platformuna dönüşmesinin önemine işaret eden Erdoğan, fuar kapsamında Uluslararası Genç İşadamları Kongresi'nin yapılmasını, MÜSİAD'ın gençlere duyduğu güvenin tezahürü olarak gördüğünü ifade etti.



Fuar vesilesiyle MÜSİAD'ın gündeme getirdiği başlıkları, ülkeye katkı sağlaması ve dünya için model oluşturması bakımından değerli bulduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:



"Projelerden biri Türkiye merkezli bir gayrimenkul borsasının kurulmasıdır. Faizsiz konut finansman sistemi projesini kendi alanında yeni bir alternatif olarak değerlendiriyorum. Sanayi sitelerindeki mütevazı imalathanelerin modern üretim tesislerine dönüştürülmesi projesi ülkemizin geleceğine tutulmuş bir ışıktır. 'Yerli üretim, milli marka' kampanyasıyla bizim her fırsatta üzerinde durduğumuz politikaya destek veriliyor. Entegre biyogaz, organik gübre tesisleri projesi, ülkemizin tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyeli için yeni bir çözümdür. Üyeleri arasında sosyal yardımlaşmayı teşvik için Karz-ı Hasen Sandığı oluşturulmasını da MÜSİAD'ın misyonunun bir parçası olarak görüyorum."







Afrika-Türk Ticaret ve Kültür Merkezlerinin desteklenmesi kararının, Türkiye'nin kıtaya yönelik politikalarıyla uyumlu bir açılım olduğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"MÜSİAD attığı her adımda hem kendisi hem ülkemizi gözeten, iş birliği halinde olduğu coğrafyaları ve şirketleri destekleyen bir yaklaşımla hareket ediyor. Türkiye'yi öteki ülkelerden, Türk insanının iş yapma tarzını diğerlerinden ayıran en önemli özellik işte budur. Biz sadece kendimiz kazanmayı değil, birlikte kazanmayı esas alan bir ticaret anlayışıyla hareket ettiğimiz için gittiğimiz her yerde hüsnükabul görüyor, el üstünde tutuluyoruz. Geçmişinde sömürge lekesi bulunmayan bir millet ve devlet olarak bu yaklaşımımızla gittiğimiz her yerde bir fark ortaya koyduğumuza inanıyorum. MÜSİAD işte bu farkı, projeleriyle, dünyanın 85 ülkesine yayılan ofisleriyle, komisyonları ve kurullarıyla gençlere ve kadınlara yönelik özel çalışmalarıyla en güzel şekilde yansıtan kurumlarımızdan biridir."



"Turizmde tarihi bir rekor kırarak 40 milyon ziyaretçinin üzerine çıkıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin son 16-17 yılda katettiği mesafenin, bir milletin sırt sırta verip çok çalıştığında nerelere gelebileceğinin en çarpıcı örneği olduğunu vurgulayarak, ekonomik verilere ilişkin şu bilgileri paylaştı:



"Bu dönemde ülkemizi küresel finans krizine ve darbe girişimine rağmen yılda ortalama yüzde 5,8 oranında büyüttük. Ülkemize 201 milyar dolar tutarında uluslararası yatırım çektik. Türkiye'nin milli gelirini 236 milyar dolardan 851 milyar dolara çıkardık. Bugün satın alma paritesi itibarıyla milli gelirde dünyada 13'üncü sırada yer alıyoruz. İhracatımızı 36 milyar dolardan 167 milyar dolara yükselttik. Turizmde bu yıl tarihi bir rekor kırarak 40 milyon ziyaretçinin üzerine çıkıyoruz. Döviz rezervlerimiz bir dönem 130 milyar doların üzerine çıkmıştı, Başbakanlığım döneminde bunu gördük. Son dönemdeki dalgalanmalar sebebiyle epeyce bir gerileme olsa da tekrar 90 milyar doların üzerine çıktık. Göreve geldiğimizde IMF'e olan borcumuz 23,5 milyar dolardı. Bu borcu ödedik, ödedik, 2013 Mayıs'ta sıfırlamak itibarıyla defteri kapattık."







Ekonomideki genel ilerlemenin yanı sıra temel hizmet alanlarının her birinde tarihi yatırımlara imza atıldığını belirten Erdoğan, şunları anlattı:



"Eğitim altyapısıyla ilgili eksikleri ortadan kaldırmakla işe başladık. Eğitime ayrılan kamu kaynağını, üniversiteler dahil, 10 milyar liradan bu yıl itibarıyla 120 milyar liranın üzerine çıkartarak, bütçede ilk sıraya yükselttik. Derslik sayısını 288 bin ilaveyle 575 bine, öğretmen sayısını 607 bin ilaveyle 920 bine çıkartarak, bu alandaki sorunları büyük ölçüde çözdük. Üniversite sayımızı 130 ilaveyle 206'ya, akademik personel sayımızı 82 bin ilaveyle 158 bine çıkardık. Yeni dönemde, enerjimizi kalitenin yükseltilmesine teksif ederek, evlatlarımızın zihniyle birlikte gönüllerini de doyuracak bir talim terbiye sistemini kurmanın çabası içinde olacağız."



"Genel sağlık sigortası şemsiyesinin dışında kalan hiç kimse yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeden en büyük reform gerçekleştirilen alanların başında sağlığın geldiğine işaret ederek, sağlık sisteminin baştan sona değiştirildiğini ve yenilendiğini söyledi.







"Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi/Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" diyerek hareket ettiklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bugün ülkemizde Genel Sağlık Sigortası şemsiyesinin dışında kalan hiç kimse yoktur. Her doğan genel sağlık sigortasıyla doğuyor. Bugün Amerika, sağlık sigortasını halledememiştir, Almanya aynı durumdadır. Ama biz bunların hepsinin önündeyiz. Bay Kemal'in Sosyal Sigortalar Kurumunun başında olduğu dönem, bu ülkenin adeta bir intihar dönemiydi. Vatandaşların kuyruklarda nasıl inim inim inletildiğini biliyoruz. Zira aynı sıkıntıları sigorta hastanelerinin kapısında biz de yaşadık. Şu anda bu zat çıkmış hala utanmadan, sıkılmadan bizim hastanelerimizde ameliyatların dahi yapılmadığından bahsediyor. Yalansa bunda, iftiraysa bunda, gece başka yatıyor, sabah başka kalkıyor. Böyle bir adam. Siyaset yalan söyleme sanatı değildir. Siyaset insanları dürüstçe, adil yönetme sanatıdır."



Hastane yatak kapasitesinin 136 bin ilaveyle 240 bine, sağlık çalışanı sayısının 550 bin ilaveyle 928 bine, doktor sayısının 94 bin ilaveyle 231 bine çıkartıldığını anlatan Erdoğan, "Bay Kemal, bunlardan haberin var mı? İnanın yoktur, yoktur." dedi.



Erdoğan, hepsi tamamlandığında 44 bin 400 yatak kapasitesine ulaşacak şehir hastaneleriyle sağlık hizmetlerinde vatandaşların bir üst sınıfa taşınacağını belirtti.



"Vatandaşlarımıza ilave hak arama yollarını açtık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adalet teşkilatının vatandaşlara en iyi hizmeti vermesi temin etmek için çok sayıda düzenlemenin hayata geçirildiğini hatırlatarak, "Temel kanunlarımızı günün ihtiyaçlarına uygun şekilde baştan sona yeniledik. Adalet teşkilatımızın toplam personel sayısını 61 binden 143 bine çıkartarak, sistemin insan kaynağını zenginleştirdik. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkıyla, arabuluculuk sistemiyle, ihtisaslaşmayla, insan hakları ve kişisel verilerin korunması yollarıyla vatandaşlarımıza ilave hak arama yollarını açtık." diye konuştu.



Erdoğan, "Terör örgütlerine sınırlarımız dahilinde ve haricinde vurulan darbeler sayesinde milletimiz huzur içinde hamdolsun hayatını sürdürebilmektedir. Karanlık güçlerin beslediği, büyüttüğü, üzerimize saldığı ne kadar örgüt varsa hepsini de tepeledik, tepeliyoruz." dedi.



'Dünyanın 10 dev eserinden 6'sını biz ülkemizde inşa ettik'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaştırma alanında, Cumhuriyet tarihinin tamamında 6 bin kilometre olan yol uzunluğunu, 26 bin 518 kilometreye, otoyol uzunluğunu bin 39 kilometre ilaveyle 2 bin 753 kilometreye çıkardıklarını söyledi.



Marmaray, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Çankırı Ilgaz, Malatya Erkenek, Artvin Cankurtaran, Rize Ovit, İzmir Sabuncubeli tünelleri, Adıyaman Nissibi, Elazığ Ağın köprüleri gibi yüzlerce dev eseri ülkeye kazandırdıklarını aktaran Erdoğan, "Dünyanın 10 dev eserinden 6'sını biz ülkemizde inşa ettik. AK Parti iktidarı bu. Ama gören gözler maalesef görmüyor. Kulaklar duymuyor. Dil hakikati söylemiyor." diye konuştu.







Erdoğan, demir yollarında ülkeyi daha önce örneği olmayan yüksek hızlı ve hızlı tren hatlarıyla donatmaya başladıklarını, hava yollarında katedilen mesafenin iftihar vesilesi hizmetlerden biri olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:



"Havalimanlarımızın sayısını 30 ilaveyle 56'ya çıkardık. Geldiğimizde 26'ydı. 30 daha ilave ettik, oldu 56. Evinden çıkıyorsun yarım saatte havalimanındasın. Artık otobüs değil, fiyatlar da düşük. Vatandaşım benim ne yapıyor? Hemen uçağa gidiyor, uçakla gideceği yere seyahat ediyor. Modern Türkiye bu. Bunu biz sağladık. İddialı konuşuyorum, biz sağladık. Cumhuriyet Bayramımızda ilk etabının resmi açılışını yaptığımız, yılda 90 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Havalimanımız sayesinde bu sektördeki gücümüzü ve kapasitemizi çok daha ileri bir seviyeye yükselttik. Hamdolsun, Rabbim bize bugünü de gösterdi. İnşallah 2023'te yolcu kapasitesi 150 milyona çıkacak. Gerekirse 200 milyona bunu çıkartmamız mümkün."



"Doğal gazın gitmediği ilimiz kalmayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayi sektöründe emeğiyle, birikimiyle öğreten, istihdam ortaya çıkartan, kalkınmaya, gelişmeye katkı veren herkese yönelik destek programlarını hayata geçirdiklerini söyledi.



Bilhassa KOBİ'lere, araştırma, geliştirme, tasarım merkezlerine, teknoparklara, organize sanayi bölgelerine özel önem verdiklerine dikkati çeken Erdoğan, savunma sanayisinin AK Parti döneminde en büyük ilerlemenin sağlandığı stratejik alanların başında geldiğini kaydetti.



Erdoğan, "Göreve geldik savunma sanayindeki potansiyelimiz neydi? Onu da söyleyeyim, o zaman 20 milyar dolarlık bir hacme sahiptik. Biz bunu, 65 milyar dolara çıkardık. Böyle bir hacim. Şu anda kendi kendine yetme noktasında bir güce sahibiz. Yeterli mi? Değil, daha ileriye gideceğiz. Şu anda bunun altyapısı da hazır." diye konuştu.



Enerji alanında kalkınmanın temel unsuru olan enerjide kurulu gücü yaklaşık 32 binden 88 bin megavata yükselttiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bu kapasitenin 52 bin megavatından fazlasının da yerli kaynaklarla ortaya çıkmasını sağladık. Ülkemizin tüm şehirlerinin doğal gazın konforundan ve temizliğinden faydalanabilmesini temin ettik, yıl sonuna kadar tamamı bitmiş oluyor. Artık doğal gazın gitmediği ilimiz kalmayacak. Sosyal yardımları, ülkemizin zenginliğini tüm kesimlere yayma aracı olarak görüyoruz. İktidara geldiğimizde yılda 2 milyar lira olan sosyal yardım ödemelerini, bu yıl itibarıyla nereye çıkardık biliyor musunuz? 2 milyar liradan, 38 milyar liraya çıkardık. Yurt dışı hizmetlerimizi Dışişleri Bakanlığımızın yanında, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı gibi kurumlarımız aracılığıyla çok ileri bir noktaya çıkardık. Yurt dışı temsilciliklerimizin sayısını 163'ten, 240'a, büyükelçiliklerimizin sayısını 93'ten 140'a çıkardık."







"İlgili tüm kurumlarımız girişimcilerimizin emrine amadedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin katettiği mesafe önemlidir ama hedeflerimiz daha önemlidir. Biz ülkemizi 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek istiyoruz. Son 5 yıldır üst üste yaşadığımız saldırılar nedeniyle zaman zaman planlamamızın biraz gerisine düşmüş olmakla birlikte, hedefimize ulaşmakta kararlıyız. Amacımız, ihracatını 500 milyar dolara, milli gelirini 2 trilyon dolara çıkarmış, her alanda, tasarımdan üretime söz sahibi bir ülke olarak kendimizle birlikte, tüm dostlarımızı da ileriye taşımaktır." şeklinde konuştu.



Paylaşmanın bereketine inanan bir millet olarak gönül dünyalarının kapılarını sonuna kadar açık tuttuklarını dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Türkiye, 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen 4,5 milyon mazluma ev sahipliği yapan bir ülkedir. Ensar olmak kolay değil ve biz bu muhacirlere kapımızı açtık, gönlümüzü açtık ve onlara her türlü hizmeti veriyoruz. Avrupa başta olmak üzere mültecilerin siyasi kriz sebebi olduğu, ötekileştirildiği, ötelendiği bir dönemde Türkiye'nin gösterdiği bu alicenaplık, ekonomideki yaklaşımımıza dair ipuçları da vermektedir. Ülkemize yatırım için gelen herkesin tüm imkanlarımızla yanındayız. MÜSİAD zaten bu konuda iyi bir rehber, iyi bir yol göstericidir. Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Yatırım Ofisimiz başta olmak üzere, ilgili tüm kurumlarımız da girişimcilerimizin emrine amadedir. Aynı şekilde yurt dışında yatırım yapan kendi iş adamlarımızın da hep yanında olduk, olmayı sürdüreceğiz. Dışarıdan ülkemize gelen yatırımlarla, ülkemizden dışarıya giden yatırımlar bizim gözümüzde aynı değerdir. Bu karşılıklı trafik ne kadar yoğunlaşırsa bizim de muhataplarımızın o derece faydasına olur. İmkanlarımızı ve potansiyelimizi yurt dışında hala yeteri kadar anlatamadığımızı, tanıtamadığımızı düşünüyorum."



MÜSİAD başta olmak üzere bu alana katkı sağlayacak kurumlardan daha fazla gayret beklediklerini aktaran Erdoğan, devletin bu konuda yaptığı ve yapması gereken faaliyetlerin bulunduğunu ancak asıl önemli olanın iş adamlarının çabası olduğunu kaydetti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş adamlarının birbirlerinin dilinden daha iyi anlayacağını belirterek, "Bugün aramızda bundan 10, 20, 30 yıl önce elinde bir çantayla yurt dışına gidip, şu anda onlarca, yüzlerce milyon dolarlık ticarete imza atan arkadaşlarımız olduğunu biliyorum. Malumunuz bizim 'Gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür' diye nakaratı olan bir türkümüz var. İşte ticarette ve siyasette işler öyle olmuyor. Gitmediğinizde, görmediğinizde, oturup konuşmadığınızda, çağırıp misafir etmediğinizde elinize hiçbir şey geçmiyor. Onun için hep birlikte dünya kazan, biz kepçe misali olarak dolaşacağız. Kendimizi anlatacağız. Karşımızdakileri dinleyeceğiz ve inşallah adım adım hedeflerimize ulaşacağız." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.



Muhabir: Andaç Hongur, Emin İleri, Zeynep Rakipoğlu, Hatice Şenses Kurukız