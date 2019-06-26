Ulaştırmada

ANKARA(AA) - Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, ulaşım ve dağıtım tesisleri için hazırlanacak deprem yönetmeliklerinin uygulayıcı birimler açısından rehber niteliğinde olacağını söyledi.

Karayolları Genel Müdürlüğünde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımıyla, "Ulaşım ve Dağıtım Tesisleri için Deprem Yönetmelikleri Hazırlanması Çalıştayı" düzenlendi.

Abdulkadir Uraloğlu, çalıştayın açılışında, 3 gün sürecek programın ardından söz konusu yönetmeliklerde sona ulaşılacağını ifade etti.

Depreme yönelik 2011'de 34 eylem planı belirlendiğini ve bunlardan 2'si için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görevlendirildiğini dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Araştırıcı, uygulayıcı, destekleyici kurum ve kuruluşların yetkililerinden oluşan koordinasyon kurulunun oluşturulması ilk eylem planıydı, bu oluşturuldu. Bu kurul vasıtasıyla ulaşım ve dağıtım tesisleri için deprem yönetmelikleri hazırlanması ve müşavirlik hizmetlerinin danışmanlık hizmet alım ihalesinin yapılması kararlaştırıldı. Şimdi ikinci eylem planı içerisindeki süreci tamamlama aşamasındayız."

Uraloğlu, anılan yönetmelikler kapsamında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) gibi ilgili tüm kurumlar arasında eş güdüm sağlanarak, değerlendirme raporları hazırlandığını bildirdi.

Yönetmeliklerin hazırlanması aşamasında dünyadaki literatürün tarandığını belirten Uraloğlu, "Uluslararası nitelikte ve çeşitli ülkelerinin örnek alacağı yönetmelikler oluşturulması en büyük hedefimizdir." dedi.











