Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Konya'da

KONYA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Konya'yı Akdeniz'e bağlayacak yollarda çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Özellikle dağlık olan bölgelerdeki viyadük ve tünelde çalışmalarımız yoğunlaşmış vaziyette. Amacımız Konya'yı Orta ve Batı Anadolu ile Ege'ye bağlayan yollar gibi Akdeniz havzasındaki limanlara, bölgedeki turizm alanlarıyla da ilişkilendirmek." dedi.

Turhan, ziyaret ettiği AK Parti Konya İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, ilin ulaşım yollarının kavşağında olduğunu söyledi.

Konya'yı komşu illere bağlayan yolların bölünmüş yol haline getirildiğini hatırlatan Turhan, bazı kesimlerinde ise fiziki standartları yükseltecek çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Turhan, Konya'nın Akdeniz Bölgesi'ne bağlantısını sağlayacak yollarda çalışmaların sürdüğüne işaret ederek, şöyle konuştu:

"Özellikle dağlık olan bölgelerdeki viyadük ve tünelde çalışmalarımız yoğunlaşmış vaziyette. Amacımız Konya'yı Orta ve Batı Anadolu ile Ege'ye bağlayan yollar gibi Akdeniz havzasındaki limanlara, bölgedeki turizm alanlarıyla da ilişkilendirmek. Böylelikle turizm kapasitesini daha iyi kullanması için Akdeniz'e gelen turistlerin de Konyamıza rahat ulaşımını sağlayacak ulaşım altyapısını iyileştirmek."

- Konya Metrosu ihale aşamasına geldi

Yüksek Hızlı Trenin (YHT) Konya'ya çok önemli kazanım sağladığının altını çizen Turhan, yapımı süren lojistik merkezin de önümüzdeki günlerde hizmete alınacağı müjdesini verdi.

Turhan, Konya'yı demir yoluyla Karaman üzerinden Mersin'e bağlayacak projede çalışmaların devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Konya-Karaman arasındaki hızlı demiryolu projesinde sinyalizasyonla ilgili çalışmalar devam ediyor. O da bu yıl içinde tamamlanıp sinyalli olarak hizmet vermeye devam edecek. Konya, bölgede hızlı gelişen bir il. Şehir içerisindeki toplu taşımayla ilgili sorunu çözmek için metro projesi var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yaptığımız protokolle ve alınan Bakanlar Kurulu kararıyla bununla ilgili proje çalışmalarımızı tamamladık. İhale aşamasına gelmiş bulunuyor. Konya, sadece bir sanayi ve turizm kenti değil, aynı zamanda 5 üniversitesi olan eğitim kenti. Konya'da 130 bin öğrenci eğitim görüyor. Bu çok önemli bir potansiyel. Konya'nın bu eğitim sistemine altyapı hizmeti yetiştirmesinin sadece büyükşehir belediyesinin imkan ve kaynaklarıyla yapılması düşünülemezdi. Bunun için Hükümetimiz, Konya'nın şehir içi ulaşımıyla ilgili toplu taşıma metro sistemini, önümüzdeki dönemde ihale edip bu sorunu da rahatlatmak için projeyi hayata geçirmiş olacak."

Ziyarette, Turhan'a, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve merkez ilçelerin belediye başkan adaylarıyla partililer eşlik etti.