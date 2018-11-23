Ulaş'tan Avrupa'ya ihracat yapan tesisilere ziyaret

SİVAS (AA) - Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Ulaş ilçesinde üretim yaparak Avrupa'ya ihracat yapan tesisleri gezdi.

Özel İdareden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaya, ilk olarak Ulaş ilçesine bağlı Ekincioğlu köyünde, Sivas'ın yöresel lezzetlerinden olan pezik turşusu fabrikasında incelemelerde bulunarak firma yetkilisi Yılmaz Deniz'den bilgi aldı.

Deniz, üretilen turşuların, özenle paketlenerek başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç dildiğini belirterek, "Peziği kendi arazimizde üretiyoruz. Yaklaşık 50 dönüm ekiyoruz. Tamamını turşuya dönüştürüp pazarlıyoruz. 5 kilogramlık bidonlardan 50 bin adet üretmiş oluyoruz. Gösterilen ilgiden dolayı memnunuz." diye konuştu.

Kaya da köyde üretim yaparak Sivas'ın ekonomisine katkı sağlayan üreticileri görmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Niyet edince, gayret edince nelerin olabileceğini gösteren güzel bir örnek. Ulaş için, Sivaslılar için bir gurur kaynağı." dedi.

Daha sonra Ulaş'ın Akkaya köyünde üretim yapan istiridye mantarı üretim tesisini ziyaret eden Kaya, firma yetkilisi Yusuf Battal'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Battal, ziyarette, "Sivas’ın ihtiyacı olan bir alanda hizmet vermek istedim. 3,5 ila 4 ton üretim yapıyoruz. İstiridye mantarları 3,5 ayda, 20 derece sıcaklıkta yetişiyor. Sivas'a ve Sivaslıya hizmet etmekten dolayı mutluyuz." dedi.

Kaya, işletmeciyi tebrik ederek, çalışanlara kolaylıklar diledi.



















