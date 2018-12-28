Ulaş'taki çocuklardan Yemen'e yardım

SİVAS (AA) - Ulaş ilçesindeki Merkez Camisi'nde akşam kurslarına katılan çocuklar, kumbaralarında biriktirdikleri parayı Yemen’e göndermek üzere İlçe Müftülüğü'ne teslim etti.

Ulaş Merkez Camii İmam Hatibi Bilal Başer ile birlikte müftülük ninasına gelen çocuklar kumbaralarındaki biriktirdikleri harçlıklarını bağışlayarak, Yemen'e başlatılan yardım kampanyaya destek oldu.

Müftü İzzet Kendir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen'de insanlık dramı yaşandığını belirtti.

Ülkenin büyük bölümünün yardıma muhtaç duruma geldiğini aktaran Kendir, "Çocuklarımızın kendileri küçük ancak yürekleri kocaman. Ülke olarak her zaman mazlumun yanında yer aldık, bu durum bugünde değişmedi, böyle güzel kalpli, merhametli çocuklarımız sayesinde yarın da değişmeyecek." diye konuştu.