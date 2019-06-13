Ulaş'ta yıl sonu sergisi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde yıl sonu sergisi düzenlendi.
Halk Eğitimi Müdürlüğü ek binasında gerçekleştirilen sergiyi gezen Ulaş Kaymakam Vekili Halil Dalak, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun'dan bilgi aldı. Dalak, açılan kurslara katılan kadın kursiyerlerin meslek edindiklerini söyledi.
Kadınların talepleri doğrultusunda kursların devam edeceğini ifade eden Dalak, serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaymakam Dalak, 17 kadın kursiyere kursa katılım sertifikası verdi.
Serginin açılışına İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Serhat Duman ve kurum amirleri katıldı.