Ulaş'ta yaz Kur'an kursları başladı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde, merkez ve köy camilerinde yaz Kur'an kursları başladı.
Yaz Kur'an kurslarının açılışını yapan ilçe Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin önemini anlattı.
Yılmaz, Kur'an kurslarının tüm camilerde Diyanet İşleri Başkanlığının, "Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi" temasıyla başladığını ve yaklaşık 2 ay süreceğini söyledi.
Yılmaz, kurs verecek hocalardan çocuklara sevgiyle yaklaşmalarını da istedi.
Kurs açılışına İlçe Müftüsü İzzet Kendir'de katıldı.