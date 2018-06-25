Ulaş'ta yaz Kur'an kursları başladı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde, merkez ve köy camilerinde yaz Kur'an kursları başladı.Yaz Kur'an kurslarının açılışını yapan ilçe Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, Kur'an-ı Kerim'i...