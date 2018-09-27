Ulaş'ta yangın tatbikatı

SİVAS (AA) - Ulaş İlçe Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı.

Hastane Afet Planı çerçevesinde hastanede oluşabilecek her türlü afete karşı personeli bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçek sahneleri aratmadı.

Ulaş İlçe Hastanesi Müdürü İzzet Karataş başkanlığında UMKE, Sağlık Müdürlüğü, Sivil Savunma Amirliği ve iş sağlığı birimlerinin katıldığı tatbikatta senaryo gereği yangın alarmı verilmesinin ardından sağlık personeli tarafından hastalar tahliye edildi.

Binada mahsur kalan iki hasta ise ekiplerce kurtarıldı.



Tatbikatta ayrıca kontrollü olarak yakılan ateşle hastane çalışanlarına yangına müdahale eğitimi ile iş güvenliği ve sivil savunma uzmanlarınca iş sağlığı eğitimi verildi.











