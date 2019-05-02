SİVAS (AA) - Ulaş ilçesinde Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu'unda "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Okulda açılan bilim fuarını gezen Kaymakam Vekili Halil Dalak, 23 projeden oluşan sergiyi gezerek öğrencilerden bilgi aldı.

Güzel projeler yapan öğrencilere teşekkür eden Dalak, "Çocuklarımız çok zeki ve farklı düşünme kapasitesine sahip. Biz bütün imkanlarımızla okullarımızın tüm laboratuvar ve atölye ihtiyaçlarını karşılamak için gayret ediyoruz. Amacımız Milli Eğitim Bakanlığımızın çalışmaları doğrultusunda bütün okullarımızı her bakımdan güçlü bir alt yapıya kavuşturmaktır." dedi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.