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Ulaş'ta trafik kazası: 1 yaralı
SİVAS (AA) - Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.Mehmet Mustafa Nazik (40) idaresindeki 58 UC 457 plakalı otomobil, Yenikarahisar Mahallesi kavşağında devrildi. Yaralanan Nazik, Ulaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Genel 06.12.2019, 09:05
SİVAS (AA) - Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yaralanan Nazik, Ulaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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