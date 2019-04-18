SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde merkez ve köylerde görev yapan okul müdürü ve müdür yardımcılarına Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan "Sosyal Etkinlik Modülü" tanıtıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, toplantıda yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği gereğince, öğrencilerin milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri kazanmasına yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile toplum hizmeti çalışmalarını kayıt altına almak için Sosyal Etkinlik Modülü oluşturulduğunu söyledi.

Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Çezik ise oluşturulan sosyal etkinlik modülü sayesinde yapılan etkinliklere ilişkin bilgilerin bir düzen içerisinde e-okul yönetim bilgi sistemine işlendiğini aktardı.

Modülün, öğretmenlere açıklayıcı, yol gösterici bir kaynak olması ve elde edilecek verilerin geleceğe yönelik planlamalar yapmak için oluşturulduğunu belirten Çezik, "Öğrencilerin gerçekleştirdiği sosyal etkinlikler, e-okul yönetim bilgi sistemi Sosyal Etkinlik Modülü’nde okul etkinlikleri, merkezi etkinlikler ve okul dışı bireysel etkinlikler olarak kayıt altına alınacaktır." diye konuştu.

Proje ofisi görevlisi Nazan Öztürk de Sosyal Etkinlik Modülü ile ilgili sunum yaparak okul idarecilerini bilgilendirdi.