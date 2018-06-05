Ulaş'ta SODES projesine katılan öğrencilere iftar

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında "Ulaşlı Gençlik Sporda Birleştik 2" projesine katılan öğrenciler için iftar programı düzenlendi.

Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen programda konuşan proje koordinatörü Bülent Çezik, beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması amacıyla SODES kapsamında yürütülen "Ulaşlı Gençlik Sporda Birleştik 2" adlı projenin kapanış programında kurslara katılan öğrencilere yönelik iftar düzenlediklerini söyledi.

Programa katılan öğrencilere teşekkür eden Çezik, "Ramazan ayının muhtevasına uygun olarak birlik, beraberlik, yardımlaşma, manevi duyguların yaşanmasına, birlikte olmanın hazzına varmalarına ve öğrencilerin sosyalleşmesine katkı sağlamak için böyle bir program tertip ettik." dedi.

Proje çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktaran Çezik, proje kapsamında okullara yaklaşık 60 bin liralık spor malzemesi ve kırtasiye yardımının yapıldığı, voleybol, basketbol, badminton, güreş ve futbol dallarında kurslara toplam 224 öğrenci katıldığını belirtti.

Çezik, "Öğrenciler, farklı spor dallarında müsabakaların yapıldığı maçlarda centilmenlik, saygı, hoşgörü, birlikte hareket etme, ekip ruhunu kazanma adına birçok kazanımlar elde ettiler." dedi.

Programda, "Annem Varsa Ben de Varım" projesi kapsamında annesiyle birlikte kitap okuyan ve dereceye giren öğrenciler de altınla ödüllendirildi.

Programa, Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Belediye Başkanı İsrafil Göçgün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, veliler ve öğrenciler katıldı.