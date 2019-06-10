Ulaş'ta şiir dinletisi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde şiir dinletisi programı düzenlendi.

Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin yıl sonu etkinlikleri kapsamında düzenlediği programda, Türkçe öğretmenleri Bayram Aydın ve Mesut Gürbüz öncülüğünde Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Emin Yurdakul, Karacaoğlan ve Orhan Veli Kanık'ın şiirlerini müzik öğretmeni Semih Akgül'ün fon müziği eşliğinde seslendirildi.

Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Bünyamin Karacalar, programda yaptığı konuşmada, insanlık var olduğu müddetçe şiirin asla yok olmayacağını söyledi.

Öğrencilerinin yıl sonu etkinliğinde güzel bir performans gösterdiğini belirten Karacalar, "Şiir okuma alışkanlığını geliştirmek ve dinleti özelliğini aşılamak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilerimiz okudukları şiirlerle bizlere harika bir gün geçirttiler. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.