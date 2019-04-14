Ulaş'ta şiddetli rüzgar

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.

İlçede sabah saatlerinde başlayan rüzgar, akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

Rüzgarın etkisiyle bazı evlerin çatıları uçtu, elektrik telleri koptu ve ağaçlar devrildi.

Hürriyet Mahallesi Muhtarı Vahap Seyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektrik tellerinin kopması nedeniyle mahallenin karanlığa büründüğünü söyledi.

Mahallede 5 ev ile bir garaj çatısının uçtuğunu aktaran Seyhan, diğer mahallelerde de çatıların uçtuğunu dile getirdi.

Seyhan, ÇEDAŞ ekiplerinin kopan tellerin tamirine başladığını aktardı.