Ulaş'ta servis sürücülerine eğitim

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde okul servisi sürücülerine "İş Güvenliği ve Trafik Eğitimi" verildi.

2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin güvenli bir trafik ortamında yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından servis sürücüleri bilgilendirildi.

Kaymakamlık konferans salonunda verilen seminerde, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Çezik ve İş Güvenlik Uzmanı Rıza Kahvecioğlu sürücüleri uyması gereken kurallar, taşıtlarda aranacak özellikler ve güvenli sürüş bilinci gibi konularda sunum yaptı.

Seminere Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun ve sürücüler katıldı.