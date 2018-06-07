Ulaş'ta servis sürücüleri sertifikalarını aldı

SİVAS (AA) - Ulaş İlçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından okul servis sürücülerine yönelik açılan kursu tamamlayan 17 araç sürücüsü sertifikalarını aldı.

Kaymakamlık konferans salonunda düzenlenen sertifika törenine katılan Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, yaptığı konuşmada, 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrencilerin güvenli bir trafik ortamında yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla bu kursun açıldığını söyledi.

Kursta sürücülerin uyması gereken kurallar, taşıtlarda aranacak özellikler ve güvenli sürüş bilinci gibi konularda eğitim verildiğini aktaran Yılmaz, "Sürücülerimiz kursta almış oldukları bilgileri uygulasınlar. Bu eğitimler sonucunda toplumumuzda daha bilinçli, daha güler yüzlü ve mesleğine bağlı sürücüler olarak yeni eğitim öğretim sezonuna daha hazır olacaksınız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından sürücülere sertifikaları dağıtıldı.

Törene Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Duman, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun ve Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Hayrettin Doğan katıldı.