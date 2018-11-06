Ulaş'ta servis sürücüleri sertifikalarını aldı

SİVAS (AA) - Ulaş ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından okul servis sürücülerine yönelik açılan kursu tamamlayan 15 araç sürücüsü sertifikalarını aldı.

Kaymakamlık konferans salonunda düzenlenen sertifika törenine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, yaptığı konuşmada, 2018-2019 eğitim öğretim yılında "Okul Servis Araçları Yönetmeliği"nin yürürlüğe girdiğini söyledi.

Bu kapsamda servis şoförlerine iletişim becerileri ve davranış kuralları konularında eğitim verildiğini aktaran Gül, "Öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli bir ortamda okula gidip gelmesi için bu hizmeti yerine getirdik." dedi.

Gül, servis sürücülerinin de eğitim ordusunun birer ferdi olduğunu belirterek, "Servis içerisinde hareket ve davranışlarınıza dikkat edin, her hareketiniz öğrencilere örnek olacaktır. Araç içerisinde güler yüzlü ve mesleğinize bağlı kişiler olun." diye konuştu.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun da okul servis sürücülerine yönelik 30 saatlik eğitimi 15 kursiyerin başarıyla tamamladığını dile getirerek, "Öğrencilerimiz servislerinde daha rahat ve daha güvenli olarak evlerinden okullarına, okullarından evlerine gidecekler." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından sürücülere sertifikaları verildi.

Törene, Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Hayrettin Doğan ve sürücüler katıldı.



