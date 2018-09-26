Ulaş'ta servis şoförlerine eğitim verildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde okul servisi şoförlerine eğitim verildi.
Ulaş Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde, İl Jandarma Alay Komutanlığında görevli 1. Jandarma Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Avcı, trafikte hak ihlalleri sonucunda toplum ve çevreye verilen zararlar, trafik içinde çocuk, insan faktörü, trafik psikolojisi ve okul servis aracı şoförlüğü mesleği konularını anlattı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ise, değişik merkezlerde belirli aralıklarla denetimlerin yapılacağını belirterek, okul servis aracı kullanan şoförlerden sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmelerini istedi.
Seminere, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bülent Çezik ve Muhsin Toptaş ile okul servisi şoförleri katıldı.