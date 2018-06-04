Ulaş'ta sergi açıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesi Vali Lütfi Tuncel Ortaokulunda, "Teknoloji Tasarım ve Görsel Sanatlar" sergisi açıldı.

İlçe Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz tarafından açılan sergide, ahşap boyama tepsiler, sandıklar, takı, tesbih kutuları, kapı süslerinden oluşan yaklaşık 200 eser bulunuyor.

Serginin açılışında emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, "Öğrencilerimizin şimdiden teknoloji ve tasarım alanlarına yönlendirilmesi ve bu alanlarda çalışmalar yapması, onlara önemli yetenekler kazandıracaktır." dedi.

Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bülent Çezik, Halil Duman daire amirleri, öğretmenler ve veliler katıldı.