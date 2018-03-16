Ulaş'ta şehitler için mevlit okutuldu

SİVAS (AA) - Ulaş Kaymakamlığı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit okuttu.

Merkez camisinde cuma namazı öncesi okunan mevlide, Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Ulaş Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, İlçe Emniyet Amiri Vekili Sami Dikme, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Yılmaz, cami çıkışında yaptığı açıklamada, "Bu kutsal günde şehitlerimizin aziz hatıralarını yad edip, onların ruhlarına bağışlamak üzere dualar yaptık. Müftülük personeli ve İmam Hatip okulu öğrencilerimizin okudukları hatimler şehitlerimizin ruhlarına bağışlandı. Rabbim kabul buyursun inşallah. Rabbim bizlere de onların uğruna can verdikleri davaya sahip çıkmayı nasip eylesin. Bu vatan bize onların emaneti, inşallah yeni nesil gençlik de bu emanete sahip çıkacaktır." diye konuştu.

Cuma namazının ardından mevlide katılanlara şeker ikramında bulunuldu.