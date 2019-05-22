Ulaş'ta, şehit aileleri ve gazilere iftar

SİVAS (AA) - Ulaş Kaymakamlığı şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği verdi.

Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünde verilen iftar yemeğine katılan Kaymakam Vekili Halil Dalak, şehit aileleri ve gazilerin başlarının tacı olduğunu söyledi.

Vatan için canlarını ortaya koyan güvenlik güçlerini rahmetle ve minnetle andığını ifade eden Dalak, "Şehitlerimizin emaneti olan sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan, vatan uğrunda gazi olanlarla birlikte olmaktan büyük bir şeref duyuyorum. Sizler bize şehitlerimizin emanetlerisiniz Devlet ve millet olarak bu emanete sahip çıkmamız gerekiyor. Sizlere sahip çıkmak en kutsal görevlerimizden biridir. Gazilerimiz de yaptıkları kahramanlıklarla bu ülkenin yurt olmasında büyük fayda sağlamışlardır." dedi.

İftar programına, Belediye Başkanı Turan İlbey, Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Hacı Bilen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sıdıka Özkan, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.