Ulaş'ta şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar

SİVAS (AA) - Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenledi.



Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü Misafirhanesinde düzenlenen iftar programı, şehit aileleri ve gazileri bir araya getirdi.

Kaymakam Yılmaz, yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilere katılımları için teşekkür ederek, "Sizler bize şehitlerimizin emaneti, bu millet için fedakarlık göstermiş vatan evladı kahramanlarımızsınız. Bu nedenle yanımızda yeriniz fevkalade yüksektir." dedi.

Devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu dile getiren Yılmaz, "Belirli aralıklarla şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi ziyaret ediyoruz. Sizlerin dertlerini dinliyoruz ve varsa taleplerinizi alıyoruz . Devletimiz gerçekten çok güçlü, biz de devletimizin imkanlarını sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, katılımcıların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da kutlayarak, "Rabbim, şehitlerimizin ve gazilerimizin uğruna mücadele ettiği davaya sahip çıkmayı milletimizin tüm fertlerine nasip etsin. Ülkemizin birlik ve beraberliğini Yüce Mevlam daim kılsın." ifadelerini kullandı.

Programa Ulaş Belediye Başkanı İsrafil Göçgün, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Hacı Bilen, İlçe Müftüsü İzzet Kendir ile kurum amirleri de katıldı.