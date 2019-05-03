Ulaş'ta sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam programı kapsamında sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı.

Sağlıklı yaşama, obeziteyle mücadele ve fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek için İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşe Belediye Başkanı Turan İlbey, Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Hacı Bilen, İlçe Hastane Müdürü İzzet Kendir, Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş sonunda etkinliğe katılanlara su ve elma ikram edildi.

