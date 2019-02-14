SİVAS (AA) - Ulaş ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) arasında "Ulaş Robotik Kodlama Projesi" sözleşmesi imzalandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, yaptığı açıklamada, proje kapsamında ilçedeki tüm eğitim kademelerindeki kurumlara öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda yaşam becerileri kazanımlarına yönelik tasarım ve beceri atölyeleri kurulacağını belirtti.

Proje kapsamında, Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu'na robotik kodlama sınıfı, Ulaş ilkokulu'na akıl ve zeka oyunları sınıfı, Ulaş Anaokulu'na montessori sınıfı, Ulaş İmam Hatip Lisesi'ne sanat sınıfı yapılacağını aktaran Gül, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında robotik kodlama sınıflarında görev yapacak öğretmenlere eğitim verileceğini kaydetti.

Projeyle öğrencilerin küçük yaşlarda otomasyon ve robot sistemlerini tanımasının sağlanacağını vurgulayan Gül, "Bilgisayarda program yazma mantığını öğrenerek ileride daha karmaşık programlara adaptasyonları kolay olacak. Ayrıca öğrencilerimiz yazdıkları programı, yaptıkları robotlara aktarıp robotun nasıl çalıştığını gözlemleyecek. Bu gözlem onları farklı düşünmeye, değişik tasarımlar ve programlar yapmaya yönlendirecek. Böylece hem eğlenceli hem de öğrenci merkezli bir eğitim ortamı yakalanacaktır." ifadelerini kullandı.

Gül, projeyi hazırlayan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Çezik'e teşekkür etti.