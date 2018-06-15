Ulaş'ta Ramazan Bayramı

SİVAS (AA) - Ulaş ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve Belediye Başkanı İsrafil Göçgün, Ulaş Gölü mesire alanında düzenlenen programda, ilçe halkıyla bayramlaştı.

Kaymakam Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Ulaş halkının bayramını tebrik etti.

Bayramların önemine değinen Yılmaz, "Bayramlar bizleri sevinç ve gönül huzuruna eriştiren, aynı zaman da kardeşlik ve birlikteliği en derin duygularla yaşadığımız özel günlerdir. Bayramı en güzel şekilde değerlendirip, bayramın manevi atmosferinden hissedar olmanızı dilerim." diye konuştu.

Bayramlarda ziyaretlerde bulunulması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Bayramda hastalarımızı, yaşlılarımızı, kimsesi olmayıp yol gözleyenleri unutmayalım. Geçmişe dair kırgınlık varsa bunları affedelim. Çünkü bu dünyada biz affedici olursak, bizler de diğer dünyada Rabbimizin affına mazhar oluruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, bayramda çocukların da unutulmaması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Unutmayalım, nice yavrularımız var ki, bayramı iple çekiyor. Bayramda kendisine hediye edilecek giysinin, oyuncağın hayalini kuruyor. Bu temennilerle hepinizin bayramını en içten duygularla tebrik ediyorum. Rabbim bayramları gözü yaşlı Müslüman coğrafyası için sevinç ve huzura tebdil eylesin, birlik ve beraberliğimiz daim olsun, bayramlarımız bayram olsun."

Ulaş Belediye Başkanı İsrafil Göçgün ise, hemşehrilerinin bayramlarını kutladı.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Göçgün, "Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Ramazanın İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın." diye konuştu.

Bayramlaşma programına, İlçe Jandarma Bölük Komutan Vekili Astsubay Üstçavuş Ferhat Akçay, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Hacı Bilen, kurum amirleri, mahalle ve köy muhtarları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.