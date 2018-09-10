Ulaş'ta projede görev alan öğretmenlere plaket

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Sosyal Destek Programı (SODES) destekli Ulaşlı Gençlik Sporda Birleştik 2 adlı projede görev alan öğretmenlere plaket verildi.

Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, makamında gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, projeye katkı sunan öğretmenlere teşekkür etti.

Öğrencilerin ders dışında kalan zamanlarını sporla değerlendirmelerini amaçlayan projenin başarılı geçtiğini söyleyen Yılmaz, "Özellikle gençlerimizin hayatlarının başında kötü alışkanlıklardan uzak durup, bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayacak sporla ilgilenmelerini önemsiyoruz." dedi.

Ulaş Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ise beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması amacıyla dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ulaşlı Gençlik Sporda Birleştik 2” adlı proje kapsamında voleybol, futbol, badminton ve basketbol kursları düzenlendiğini ifade etti. Voleybol kursuna katılan kız öğrenciler arasında da turnuva düzenlendiğini anlatan Gül, "Yapılan maçlarda öğrenciler, centilmenlik, saygı, hoşgörü, birlikte hareket etme, ekip ruhunu kazanma adına birçok kazanım edindiler."

Konuşmaların ardından Kaymakam Yılmaz, proje koordinatörü İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Çezik'e, beden eğitimi öğretmenleri Ahmet Turan Aydın'a, Rahmi Yıldız'a, Sebahattin Gözel'e, Halil Dündar’a ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdür Vekili Fadime Ceylan'a plaket verdi.