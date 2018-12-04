Ulaş'ta özel eğitim öğrencileri bir araya geldi

SİVAS (AA) - Ulaş İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri ile Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri kahvaltıda buluştu.

Öğrencileri bir araya getiren Ulaş İlkokulu özel eğitim sınıfı öğretmeni Burcu Özişçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Engelliler Gününü kutlamak için buluştuklarını söyledi.

"Hayatı paylaşmak i̇çin engel yok" sloganıyla farkındalık oluşturmak için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini aktaran Özişçi, "Özel çocuklarımızın kaynşmaları, kendilerini değerli hissetmeleri adına etkinliği düzenledik. Çoçuklar adına eğlenceli bir etkinlik oldu. Onların toplum yaşamında daha çok yer edinmeleri, sosyalleşmeleri ve bütünleşmeleri gerektiğini, bunun için fırsatlar yaratılmasının yerinde olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Özişçi, desteklerini esirgemeyen okul idaresine teşekkür etti.

Cumhuriyet Ortaokulu özel eğitim sınıf öğretmeni Makbule Evrim Özer de öğrencilerle kahvaltıda buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.