Ulaş'ta okuma-yazma kursuna gidenler belgelerini aldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan okuma-yazma kurslara katılanlar belgelerini aldı.

İlçe merkez ve köylerindeki çeşitli okullarda 30 gün boyunca eğitim gören ve kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler için ilçedeki okullarda okur-yazar belgesi dağıtım töreni düzenlendi.

Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, belge dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, okuma yazma seferberliğinin Ulaş'ta başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

Kursa yoğun katılım olduğunu aktaran Yılmaz, "İlçemizde 16 ayrı kursta 118 kursiyerimiz okuma yazmayı öğreniyor. Bugün de Yenikarahisar Mahallesi Mehmet Ali Demet İlk ve Ortaokulu ile Ulaş İlkokulundaki kurslarımıza katılan 31 kursiyere okur yazar belgelerini teslim ettik." dedi.

Kursiyerlerden Şasede Dalgıran (67) da okuma yazma öğrendiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Ailem 'kız çocuğu okumaz' diye okula göndermedi. Okuma bilmediğim için çok üzülüyordum. Fakat okuma yazma kursuna katıldım, okumayı öğrendim. Okuma öğrendikten sonra Ulaş'taki bir markete girdim. Gıda malzemelerini okuyarak aldım. Çok sevindim, çok mutlu oldum." diye konuştu.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Bülent Çezik, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Duman ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Coşgun da katıldı.