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Ulaş'ta öğrencilere spor malzemesi desteği

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde 240 öğrenciye spor malzemesi yardımında bulunuldu.Köylere Hizmet Götürme Birliğince hazırlanan ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Ulaşlı Gençlik Sporda Birleştik"...

04 Ocak 2018 Perşembe 12:10
Ulaş'ta öğrencilere spor malzemesi desteği
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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde 240 öğrenciye spor malzemesi yardımında bulunuldu.

Köylere Hizmet Götürme Birliğince hazırlanan ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Ulaşlı Gençlik Sporda Birleştik" projesinin Sosyal Destek Programı tarafından kabul edilmesiyle 40 bin liralık futbol, voleybol, basketbol ve badminton malzemeleri ilçe ve merkezde eğitim gören 240 öğrenciye dağıtıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Bülent Çezik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beden eğitimi öğretmenlerinin oluşturduğu komisyon tarafından belirlenen 7 okulda eğitim gören 240 öğrenciye spor malzemelerinin dağıtıldığını belirtti.

Beden eğitimi öğretmenleri tarafından öğrencilere 7 farklı spor dalında kurs verilmeye başlandığını da aktaran Çezik, kurslar sonucunda müsabakalar yapılacağını ve dereceye giren öğrencilerin ödüllendirileceğini ifade etti.

Çezik, projeyle öğrencilerin spora ilgisi artırmak ve yetenekli gençleri keşfetmek istediklerini sözlerine ekledi.

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