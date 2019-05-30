Ulaş'ta öğrenciler ders öncesi hikaye kitabı okuyor

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Ulaş İlkokulu öğrencileri okul idaresi ve öğretmenleriyle ders öncesi hikaye kitabı okuyor.

Okul Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin ders öncesinde öğretmenlerle hikaye kitabı okuduklarını söyledi.

Öğrencilere kitap okuma sevgisini kazandırmak için böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Aydın, "İkinci dönem başından itibaren uygulamaya koyduğumuz kitap okuma saati uygulaması kapsamında öğrencilerimiz öğretmenlerle beraber kitap okuyorlar. Bu şekilde öğrencileri okumaya teşvik ediyoruz. Bu güzel uygulamaya kendi istekleriyle katılan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.