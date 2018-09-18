Ulaş'ta öğrenci servis araçları denetlendi

SİVAS (AA) - Ulaş ilçesinde, köylerden ilçeye öğrenci taşıyan servis araçları denetlendi.

Denetimler kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Çezik ve ilçe milli eğitim müdürlüğü bünyesinde bulunan denetim komisyonu üyeleriyle araçların denetimi yapıldı.

Araçlarda, yangın tüpü, sağlık çantası, camlar, emniyet kemerleri, kapılar ve diğer teknik ve idari işlemleri kapsayan geniş çaplı inceleme gerçekleştirildi.

Ayrıca araçlar, lastik, emniyet kemeri, araçların bakım ve temizliği, güvenlik sistemi, kalorifer ve araç muayeneleri gibi kriterler açısından da değerlendirildi.

Milli Eğitim Müdürü Gül, denetimler sonunda yaptığı açıklamada, 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilçe genelinde 860 öğrencinin, 30 servisle eğitime erişimi sağlanacağını belirterek, "Velilerin emaneti öğrencilerimizin evlerinden okullarına, okullarından evlerine güvenli bir şekilde gidip gelmelerini sağlamak üzere yoğun ve sürekli denetimler yapılacak ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek." dedi.