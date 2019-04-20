Ulaş'ta muhtarlar toplantısı yapıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde mahalle ve köy muhtarları toplantısı yapıldı.

Kaymakam Vekili Halil Dalak, başkanlığında Kaymakamlık konferans salonunda düzenlenen toplantıda, Dalak muhtarlık görevi sona eren ve yeni seçilen muhtarlarla biraya geldi.

Eski muhtarlara yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Dalak, "Yeni seçilen muhtarlar ile 5 yıl süreyle uyum içerisinde çalışacağız. Birlikte güzel işlere imza atacağız." dedi.

Toplantıda, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ahat Kelek, muhtarlara devlet hiyerarşisinin tanıtılması, muhtarlık müessesesi, muhtarların görev ve sorumlulukları ile yaşanılan sorunlar ve çözümleri konusunda hizmet içi eğitimi verdi.



