Ulaş'ta muhtarlar toplantısı

SİVAS (AA) - Ulaş'ta kasım ayı ilçe muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Ulaş Kaymakam Vekili Halil Dalak başkanlığında Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda muhtarların talep ve önerileri dinlendi.

Ayrıca köy ve mahalle muhtarlarının bireysel talepleri de dinlenerek yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Dalak, her köyün kendine göre haklı ihtiyaç ve eksiklikleri olduğunu belirterek, "Bizler bunları dinleyerek çözümü yönünde faaliyette bulunacağız. Ancak bu toplantımızda asıl olan tüm ilçemizi kapsayacak talepler, ihtiyaçlar ve önerileri belirleyerek üst mercilere iletmektir." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Çetin, İlçe Yazı İşleri Müdürü Ahat Kelek, İlçe Özel İdare Müdürü Fadime Ceyhan, mahalle ve köy muhtarları katıldı.